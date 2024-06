vandaag, 23:27

'Ongekende parvo-epidemie in Europa'

Het Leids Universitair Medisch Centrum ziet een 'extreme' toename van het aantal besmettingen met het parvovirus bij zwangere vrouwen. Een piek die in de afgelopen dertig jaar niet voorkwam. Het virus is gevaarlijk in de eerste helft van de zwangerschap.