vandaag, 07:00

Jaap van Zweden zwaait af als chef-dirigent in New York: 'Kijk terug op een fantastische tijd'

Jaap van Zweden stopt als chef-dirigent bij de New York Philharmonic. Het was zijn droombaan, totdat corona roet in het eten gooide. Hij verruilt de VS voor onder meer het Franse Omroeporkest. Nieuwsuur sprak hem in New York over zijn vertrek.