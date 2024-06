vandaag, 22:09

Pas op voor hybride aanvallen: oorlogsvoering is allang niet meer alleen wapengekletter

Nederland is niet goed voorbereid op hybride aanvallen. Dat zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken in een advies. Wij spraken voorzitter Bert Koenders over hoe Nederland zich moeten wapenen tegen nieuwe dreigingen.