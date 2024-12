'Overheid digitaal zeer gebrekkig', Kamer komt met plannen

Voorbeeldlanden VK en Denemarken

In 2011 werd in het Verenigd Koninkrijk de Government Digital Service opgericht, dat alle ICT-projecten van de overheid op zich nam. Een orgaan waar slimme ICT'ers de koppen bij elkaar staken over online overheidsdiensten. Maar ook hoe ze ministeries met hun ICT-projecten konden helpen. Dat Britse 'gecentraliseerde model' was in 2011 pionierswerk, heeft inmiddels miljoenen aan kosten bespaard en is sindsdien wereldwijd gekopieerd. De lessen en reflecties van de oprichters: laat ICT-experts met politieke leiders meedenken, stop met 'eilanddenken' en durf te standaardiseren.

In Denemarken nemen ze digitale infrastructuur zeer serieus. Er is een minister van Digitale Zaken en een portaal waar alle overheidswebsites samenkomen. Daarvandaan kun je naar alle overheidsdiensten navigeren. Gebruikersvriendelijkheid staat voorop: niet meer inloggen bij verschillende sites, maar alle informatie netjes bij elkaar verzameld. Een risico is dat bij een grote cyberaanval heel gevoelige informatie in één keer op straat zou kunnen liggen. Tot nog toe is dat nog niet gebeurd en hebben de Denen veel vertrouwen in hun systeem.