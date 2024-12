15/12 in Nieuwsuur: Het lastigste puzzelstuk van het nieuwe Syrië • Sportgokken populair

Hoe krijgt Syrië een stabiel bestuur?

De nieuwe machthebbers in Syrië beloven een vreedzaam pad naar een nieuwe regering, maar hebben te maken met uiteenlopende groepen die elkaar in het verleden hebben bevochten. De grootste vraag is welke rol de Koerden krijgen, die een groot deel van het noorden in handen hebben. Buurland Turkije ziet een deel van de Koerden als terroristen en heeft ze liever kwijt dan rijk aan zijn grens.