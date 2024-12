EPA Micheil Kavelasjvili

gisteren, 23:07 Strijd om toekomst Georgië: zittende president wil geen plaatsmaken voor nieuwe

Hij haalde na zijn middelbare school geen diploma's behalve z'n trainerscertificaat, was ooit profvoetballer in Engeland en zou ongemanierd zijn. Micheil Kavelasjvili heeft een opmerkelijk profiel voor de leider van een land.

Toch is hij gekozen tot nieuwe president van Georgië. Of veel Georgiërs daar blij mee zijn valt te betwisten: de antiwesterse Kavelasjvili lijkt op ondemocratische wijze zijn nieuwe positie hebben verworven. De huidige pro-Europese president, Salome Zoerabisjvili, weigert daarom op te stappen. Officieel loopt haar termijn maandag af.

Intimidatie bij verkiezingen

Door een grondwetswijziging kozen niet burgers, maar een speciaal kiescollege de nieuwe president. "Zoerabisjvili zet grote vraagtekens bij het mandaat van dat kiescollege", zegt Georgië-expert Marina Ohanjanyan van Instituut Clingendael. Het college bestaat namelijk vooral uit leden van regeringspartij Georgische Droom, die op oneerlijke wijze aan de macht lijken te zijn gekomen.

Bij de recente parlementsverkiezingen, waarbij Georgische Droom de grootste werd, zou namelijk zijn gefraudeerd. Dat bevestigt de OVSE, de organisatie die wereldwijd in de gaten houdt hoe democratisch verkiezingen verlopen.

"Er was veel intimidatie van mensen die naar het stembureau gingen", zegt de Nederlandse OVSE-waarnemer Tekke Panman. "Die werden buiten opgewacht door groepen mannen waardoor ze werden aangesproken. Ook in de stemlokalen zelf liepen mensen die niet geautoriseerd waren en een intimiderende uitstraling hadden."

De stemming is: als het nu niet lukt om de westerse koers te behouden, is het afgelopen. Marina Ohanjanyan, Georgië-expert

Met Kavelasjvili heeft Georgische Droom iemand in het zadel geholpen "waar ze vooral geen last van zullen hebben en die inhoudelijk op dezelfde lijn zit", zegt Ohanjanyan van Clingendael. Hij staat symbool voor de antiwesterse, pro-Russische koers. Zo zat hij achter de controversiële wet om organisaties die geld uit het buitenland ontvangen, te registreren als buitenlandse agenten. De wet werd ook wel de Russische wet genoemd vanwege een vergelijkbare wet die sinds 2012 geldt in Rusland.

Russische bezetting

Dat een grote politieke partij als Georgische Droom zo richting Rusland neigt, lijkt onlogisch. Sinds Georgië onafhankelijk werd van de de Sovjet-Unie in 1991, is Rusland altijd een dreigende buurman gebleven. In 2008 brak er oorlog uit. Sindsdien bezet Rusland een flink deel van het land. En veruit het grootste deel van de bevolking wil aansluiting bij de Europese Unie, ondanks de geografische ligging tussen Rusland en Turkije.

Maar Georgische Droom benadrukt juist de noodzaak om Rusland te vriend te houden. Anders wacht hetzelfde lot als Oekraïne, waarschuwde de partij tijdens de verkiezingscampagne. Ook speelt mee dat een Russisch-gezinde oligarch, oud-premier Bidzina Ivanisjvili, de rijkste man van het land, achter de schermen aan de touwtjes trekt bij de regeringspartij.

ap De huidige president van Georgië, Salome Zoerabisjvili, bij een anti-regeringsprotest zaterdag

Recent kondigde Georgische Droom aan om de onderhandelingen over toetreding tot de EU op te schorten tot 2028 - tot woede van veel Georgiërs. Het leidde tot grote protesten die vooralsnog elke dag plaatsvinden.

De sfeer is er gespannen, zegt de Georgische Maia Aduashvilli die al dertig jaar in Nederland woont maar nu terug is in haar vaderland om te protesteren tegen de nieuwe president. Ze merkt ook veel volharding onder de demonstranten. "Zoveel onderlinge solidariteit heb ik hier lang niet gezien. Mensen helpen elkaar met het uitdelen van koffie, warme dekens en zwembrillen en mondmaskers tegen het traangas. Onze vijand is Rusland, Poetin."

Nieuwe verkiezingen?

Huidig president Zoerabisjvili pleit voor nieuwe verkiezingen, onder internationaal toezicht. "Of dat gaat gebeuren valt te betwijfelen, er is vanuit de internationale gemeenschap niet echt een gemeenschappelijke aanpak", zegt Ohanjanyan. "En Georgische Droom laat geen enkele intentie zien om eraan te voldoen."

De Clingendael-expert denkt wel dat er een kans is dat de protesten iets teweeg kunnen brengen. "Dit zijn de grootste demonstraties in tijden in het land. De stemming lijkt behoorlijk vastberaden om dit tot het bittere einde door te trekken. De stemming is: als het nu niet lukt om de westerse koers te behouden, is het afgelopen."