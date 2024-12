EPA

vandaag, 07:00 (Geo)politieke toekomst Assad-loos Syrië ongewis: 'Wordt het Taliban-light?'

Nu het Assad-regime zo goed als zeker is gevallen, breekt een nieuw tijdperk aan in het door de burgeroorlog verscheurde Syrië. De grote vraag is: hoe gaat het verder?

Gaan andere landen zich bemoeien met de Syrische situatie? De rol van de traditionele bondgenoten is grotendeels uitgespeeld en veel ogen zijn gericht op Turkije. Maar experts sluiten niet uit dat buitenlandse bemoeienis meer kwaad dan goed doet.

Dit is niet onze strijd. Donald Trump

Assad werd de afgelopen dagen totaal overlopen en had alleen kunnen overleven als een buitenlandse mogendheid opeens tienduizenden soldaten had gestuurd, zegt historicus Yezid Sayigh van het Carnegie Instituut in Libanon.

Voorheen zou Assads trouwe bondgenoot Iran dat kunnen doen. Maar zij zijn behoorlijk verzwakt, zegt Midden-Oostendeskundige Erwin van Veen. Niet alleen vanwege binnenlandse problemen, ook vanwege de verloren strijd van Hezbollah en de angst voor repercussies uit Amerika.

De opmars van HTS In Syrië woedt sinds 2011 een burgeroorlog. Dictator Assad sloeg die hardhandig neer, maar ruim een week geleden startten rebellen onder leiding van de islamistische groep Hayat Tahrir al-Sham (HTS) een succesvolle opstand. Ook andere rebellengroepen sloten aan. Vannacht meldden de strijders de val van Assad. Ze zouden het presidentiële paleis in Damascus zijn binnengegaan. De president zou met een vliegtuig de stad zijn ontvlucht. Daarmee komt na bijna 54 jaar een einde aan de Assad-dynastie. Die begon in 1971 toen Hafez al-Assad president werd. Hij is de vader van de huidige president.

Van grote spelers op het wereldtoneel valt op korte termijn weinig te verwachten, zegt Sayigh. Landen als Amerika en Rusland zullen mogelijk pas invloed willen uitoefenen in Syrië als ze weten hoe de opstand eindigt. Komen er bijvoorbeeld vrije verkiezingen? Of blijven de gevechten in het land doorgaan?

Die voorspelling wordt bevestigd door de toekomstige Amerikaanse president Trump. "Dit is niet onze strijd", schreef hij gisteren in hoofdletters op zijn socialemediaplatform Truth Social. Dat statement is in lijn met zijn lijfspreuk 'America First': binnenlandpolitiek is belangrijker dan bemoeienis met buitenlandse conflicten.

AFP Een Syrische anti-regeringsstrijder beschiet een afbeelding van dictator Assad in de stad Homs.

Op korte termijn is eerder een reactie te verwachten van landen uit de regio. Sayigh sluit niet uit dat Israël en Jordanië, die aan het zuiden van Syrië grenzen, ingrijpen als de islamitische rebellen controle over Damascus hebben.

Gisteren meldde Israël al gevechten met rebellen in de Golanhoogten. Dat is een gedemilitariseerde zone tussen Syrië en door Israël bezet Syrisch gebied.

Turkije is de enige externe macht die aanzienlijke aanwezigheid en invloed in Syrië heeft. Yezid Sayigh

De grootste rol is voorlopig weggelegd voor Turkije. Erdogan geeft de HTS-rebellen gedoogsteun met als doel controle te houden in Noord-Syrië. Hij wil zo voorkomen dat Koerden in Syrië en Koerden in Turkije zich verenigen in de strijd om autonomie.

Sayigh: "Turkije is de enige externe macht die aanzienlijke aanwezigheid en invloed in Syrië heeft. Dus ik denk dat Turkije binnenkort naar voren komt als de centrale speler waartoe iedereen zich wendt. En ze zullen proberen optimaal gebruik te maken van die positie."

Turkije onderhoudt relatief goede banden met zowel Amerika als Rusland. Dat vergroot volgens Sayigh de kans dat het land ruimte krijgt invloed uit te oefenen in Syrië.

De verwachting is dat Turkije zal helpen bij eventuele onderhandelingen over een machtsoverdracht tussen Assad en de rebellen. Het land zal proberen een onderlinge strijd tussen de opstandelingen te voorkomen.

Gaat HTS de kant op van Taliban-light, of zijn ze bereid tot compromissen? Erwin van Veen

Alleen als dat laatste lukt, heeft Syrië mogelijk een toekomst zonder al te veel bloedvergieten. Sayigh: "Andere externe mogendheden zoals de Arabische landen, Amerika of Rusland kunnen vooral een schadelijke rol spelen door Syriërs aan te moedigen zich tegen de ene of andere partij te verzetten. Het risico is dat Syrië dan opnieuw in een burgeroorlog belandt."

Dan is er ook nog de kwestie rond de Koerden. Aangemoedigd door de successen van de rebellen vechten zij op lokaal niveau mee in het noordoosten van Syrië. Turkije zal niet accepteren als zij meer invloed krijgen in een post-Assad-tijdperk.

Erwin van Veen durft niet te voorspellen hoe bloedig de toekomst van Syrië wordt na Assads val. Veel zal afhangen van de opstelling van HTS, zegt hij. "Gaan zij de kant op van Taliban-light, of zijn ze bereid tot compromissen?"

Midden-Oostenverslaggever Zainab Hammoud Het is de vraag of HTS-leider Abu Mohammad al-Jolani alle strijdende groeperingen onder controle heeft. Hij zegt dat iedereen aan tafel mag komen als Assad valt. En hij zegt dat hij een gematigde leider is. Maar dat moet allemaal nog blijken. Jolani bestuurt de regio Idlib al jaren en dat gaat relatief goed. Maar de rest van Syrië is toch wel een ander verhaal. De vraag is hoe hij daar met andersdenkenden om zal gaan.