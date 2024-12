7/12 in Nieuwsuur: Explosie in Den Haag • Assad steeds meer in het nauw

Verwoestende explosie in Den Haag

Een explosie heeft vanochtend vroeg geleid tot een enorme ravage in een portiekflat in de Haagse wijk Mariahoeve. Er zijn minstens vier gewonden, maar mogelijk zijn het er meer: reddingsdiensten zoeken onder het puin naar mensen. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de oorzaak was van de ontploffing.