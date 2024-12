6/12 in Nieuwsuur: Sancties Rusland omzeild • Rebellen Syrië rukken verder op

Sancties Rusland omzeild

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat vorig jaar honderden Europese onderdelen voor een prestigieus scheepsbouwproject - dat ontworpen is door de grote Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards - in Rusland zijn terechtgekomen. Ondanks het exportverbod, dat sinds de inval in Oekraïne van kracht is, wisten Russische scheepswerven via Turkije en Hongkong de onderdelen te verkrijgen. Damen kan niet verklaren hoe de producten in Rusland terechtkwamen.