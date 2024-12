5/12 in Nieuwsuur: Amnesty: Israël pleegt genocide • Wolvenplan van tafel

Amnesty International: Israël pleegt genocide in Gaza

Amnesty International stelt als eerste grote mensenrechtenorganisatie dat er voldoende bewijs is om te zeggen dat Israël genocide pleegt in Gaza. Volgens het 300 pagina's tellende onderzoeksrapport handelt Israël met het doel om de Palestijnse bevolking geheel of gedeeltelijk te vernietigen.