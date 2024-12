ANP Foto ter illustratie: een medewerker van PostNL

vandaag, 07:00 Doen alsof je niks hebt ontvangen: pakketfraudeurs belazeren webwinkels

Black Friday vorige week, pakjesavond vanavond en later deze maand Kerst: het is de drukste periode van het jaar voor webwinkels. Maar van de honderdduizenden pakketten die dagelijks worden verstuurd, raken er ook geregeld een aantal zoek. En dat gebeurt niet alleen per ongeluk.

Veel webwinkels die dure producten verkopen zoals mobiele telefoons, cosmetica of merkkleding verliezen per maand duizenden euro's omdat verzonden pakketjes vermist raken, vermoedelijk door fraude. Consumenten doen dan alsof ze het pakketje niet hebben ontvangen en vragen hun geld terug.

Als een webwinkel niet kan bewijzen dat de klant het pakket wel degelijk heeft ontvangen, is de winkel verplicht het pakket opnieuw te versturen. Fraudeurs maken daar handig gebruik van, want in veel gevallen is het hun woord tegen dat van de webwinkel, en dan trekt de klant vaak aan het langste eind.

Regelmatig komt naar voren dat de klant ons belazert. Adri Broos

Megekko is een Nederlandse webshop voor computeronderdelen, laptops en andere elektronica. Bijna alle pakketjes, 99,5 procent, komen aan op de juiste plek, zegt directeur Adri Broos. "Maar aan die halve procent hebben we veel werk. Daar verliezen we jaarlijks tussen de 200.000 en 300.000 euro op."

"Als de betalingsnaam afwijkt van het afleveradres, is dat een signaal waarbij we bij voorbaat al denken: gaat dit wel goedkomen? We zoeken veel gevallen uit en regelmatig komt naar voren dat de klant ons belazert."

'Crimineel gedrag'

Deze pakketfraude is een doorn in het oog van de belangenvereniging voor webwinkeliers Thuiswinkel.org. Zij zien een toename in het aantal professionele oplichters en fraudeurs. "Dit is crimineel gedrag", zegt directeur Marlene ter Ham. "We zien de traditionele vormen van fraude verschuiven naar de online criminaliteit. Daar kun je veel anoniemer opereren."

Naast frauderende klanten zien webshophouders het ook misgaan bij de vervoerder. Lucas van Reeken, directeur van Mobiel.nl, krijgt regelmatig foto's toegestuurd van klanten die in hun pakje iets heel anders aantreffen dan de bestelde telefoon. "Het doel is vooral om te zorgen dat het pakketje niet leeg is. Dit kan in het sorteercentrum gebeuren, bij de koerier of bij de klant zelf."

Klanten zien dan bijvoorbeeld een pak macaroni of een fietsslot in hun pakje:

Megekko-directeur Broos is wel eens benaderd door de politie omdat zijn webwinkel was opgedoken in een Telegramkanaal van vervoerders en chauffeurs. "Daaruit bleek dat zij elkaar attendeerden op de waarde van bepaalde inhoud. Maar ook op het feit dat wij trackers in pakketten deden."

Broos verstuurt nagenoeg alle pakketten met handtekening voor ontvangst. "Als ik alles verzekerd zou versturen, kost me dat ongeveer 1 miljoen per jaar extra. Dus dat weegt niet op tegen het verlies van 2 à 3 ton per jaar." Ook aangifte doen is volgens hem kostbaar. "Dan zou ik één persoon fulltime op het politiebureau moeten zetten, dat schiet niet op."

Ter Ham van Thuiswinkel.org wil daarom dat er een centraal aangiftepunt komt, online.

Camera in bestelbus

Volgens haar kan er meer gebeuren om de criminelen op achterstand te zetten. Ze pleit voor betere uitwisseling van gegevens tussen webwinkels, zodat fraudeurs niet op meerdere sites kunnen toeslaan. "Nu kan dat nog wel. Dus je kunt als webshop actie ondernemen en zeggen: jij mag hier niet meer kopen. Maar vervolgens gaat diegene gewoon naar de volgende."

Een waarschuwingsregister aanleggen mag en kan, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Ook vervoerders kunnen meer doen volgens Ter Ham. "Die kunnen bijvoorbeeld een camera in alle bussen verplicht stellen. En ik denk dat vervoerders nog meer kunnen werken met een digitale handtekening of een ontvangstcode. Hoe meer zekerheid vervoerders inbouwen, hoe minder fraudeurs vrij spel hebben."

Reactie bezorgdiensten Pakketbezorgdiensten wilden alleen schriftelijk reageren op vragen van Nieuwsuur. PostNL zegt de ontwikkelingen op de voet te volgen en raadt klanten aan om bij vermissing van een pakket melding te maken. DHL zegt dat, met de groei van e-commerce, het te verwachten is dat "kwaadwillenden meer dan voorheen interesse hebben in deze markt en daarbij steeds creatiever worden". Bezorger DPD zegt zich bewust te zijn van berichten in Telegramgroepen en op het dark web "waarin bepaalde bedrijven worden genoemd als doelwitten voor fraude". "We nemen dit soort meldingen zeer serieus en hebben interne processen om dergelijke fraude te detecteren en te voorkomen."