vandaag, 14:52 3/12 in Nieuwsuur: Staatsgreep Zuid-Korea? • NAVO-top in Brussel • Fraude met pakketjes • Geen vogelhuisjesplicht

Staat van beleg in Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft in een televisietoespraak de staat van beleg afgekondigd. Dat betekent dat het parlement en de politieke partijen buitenspel worden gezet en de media onder gezag van het leger worden gesteld. Yoon beschuldigt de oppositie, die de meerderheid heeft in het parlement, van sympathiseren met aartsvijand Noord-Korea. Te gast is Korea-kenner hoogleraar Remco Breuker.

NAVO-top: boots on the ground in Oekraïne?

Welke nieuwe stappen kan de NAVO zetten in de oorlog in Oekraïne? Vandaag en morgen vergaderen de ministers van Buitenlandse Zaken van NAVO-landen in Brussel. Het is de laatste NAVO-top voor Donald Trump president van de Verenigde Staten is.

Trump heeft eerder gezegd dat hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne "binnen een dag" kan beëindigen en dat hij de steun aan Oekraïne drastisch wil terugdringen. Een mogelijk staakt-het-vuren dwingt de NAVO-landen na te denken over welke veiligheidsgaranties ze Oekraïne kunnen geven. Ingewijden bevestigen dat ook het sturen van militairen om toe te zien op zo'n bestand daarbij op tafel ligt. We bespreken het laatste nieuws met correspondent Kysia Hekster. In de studio geeft Anna van Zoest, directeur van de Atlantische Commissie duiding.

Fraude met pakketjes

Black Friday, pakjesavond en later deze maand Kerst. Dit is de drukste periode van het jaar voor webwinkels. Maar van de tienduizenden pakketten die dagelijks worden verstuurd, raken er ook geregeld een paar zoek. En dat gebeurt niet alleen per ongeluk.

Vogelhuisjes toch niet verplicht bij nieuwbouw

De woningbouw voor huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen stokt. Er lag een voorstel om bouwers en projectontwikkelaars bij nieuwbouwprojecten of grote renovaties te verplichten om een onderkomen te maken voor beschermde dieren. Maar woonminister Mona Keijzer vindt zo'n verplichting niet nodig, ook al worden die dieren steeds zeldzamer. Keijzer heeft het over overbodige regels, vinden bouwbedrijven dat zelf ook?