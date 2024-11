26/11 in Nieuwsuur: Staakt-het-vuren Israël en Hezbollah • Onderwijsinspectie onder vuur

Netanyahu kondigt staakt-het-vuren aan met Hezbollah

De Israëlische premier Netanyahu heeft een staakt-het-vuren aangekondigd in de oorlog met Hezbollah. In een toespraak tot het volk zei hij dat hij het bestand vanavond nog voorlegt aan zijn kabinet, dat erover zal stemmen. Het staakt-het-vuren zou morgen om 10.00 uur moeten ingaan.

We bespreken het bestand met de voormalig VN-gezant voor vrede in het Midden-Oosten, Robert Serry .

Onderwijsinspectie onder vuur

Wie bepaalt of de onderwijsinspectie álle scholen, of alleen de risicovolle scholen bezoekt? Al jaren zit er spanning tussen de wens van de Tweede Kamer en de opvatting van de onderwijsinspectie. Tussen 2014 en 2019 is een derde van de scholen niet elke vier jaar bezocht. Ook heeft de toezichthouder zijn registratie niet op orde, waardoor het ministerie zich gebaseerd heeft op onvolledige informatie en de Kamer jarenlang verkeerd is geïnformeerd. Dat bleek eerder uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Vanavond een reconstructie van de problemen.