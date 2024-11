23/11 in Nieuwsuur: Partijbijeenkomst NSC • Waar blijft het klimaatakkoord van Bakoe? • Faillissement dreigt voor Northvolt

NSC-partijtop in roerige politieke tijden

Leden van NSC komen vandaag in Nieuwegein samen voor een congres. De partij verkeert in zwaar weer. In korte tijd stapten twee staatssecretarissen en twee Kamerleden van NSC op. Partijleider Pieter Omtzigt, die woensdag terugkeerde in de Kamer, houdt een toespraak over de koers van de NSC.