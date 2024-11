9/11 in Nieuwsuur: Had antisemitisch geweld terroristisch oogmerk? • Landbouwminister Wiersma wacht zware week

Welke straf krijgen daders klopjacht Amsterdam?

Na de antisemitische klopjacht in Amsterdam zitten van de 63 verdachten er nog 4 vast. Wat gaat justitie hen ten laste leggen? Is het vooral antisemitisch geweld of zou er mogelijk (ook) een terroristisch oogmerk hebben meegespeeld? We spreken terreurexpert Bibi van Ginkel en hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff.