1/11 in Nieuwsuur: Staatssecretaris Idsinga (NSC) treedt af • Orbán schopt steeds harder tegen EU • Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Staatssecretaris Idsinga treedt af

Folkert Idsinga, NSC-staatssecretaris van Financiën, treedt af na vragen over zijn zakelijke belangen. Eerder deze week drong een meerderheid van de Tweede Kamer er bij hem op aan dat hij de namen van alle bedrijven waarin hij aandelen of andere financiële belangen heeft openbaar zou maken.

In een onderzoek van Nieuwsuur van maart dit jaar naar de opgaven van privébelangen kwam Idsinga, toen nog Kamerlid, voor als eigenaar van effectenportefeuilles en minderheidsbelangen in verschillende bedrijven. Toen vonden Idsinga en NSC-leider Pieter Omtzigt het voldoende dat de opgave voldeed aan de regels, zonder volledige openbaarheid te geven.

Twijfels over bureaus die gedrag op werkvloer onderzoeken

Orbán wordt steeds kritischer op de EU

De relatie tussen Viktor Orbán en de EU wordt steeds brozer. De Hongaarse premier stuurt vinnige tweets over de Unie, betuigt steun aan Trump en noemt de bekritiseerde verkiezingen in Georgië "vrij en democratisch". Ondertussen is zijn minister van Buitenlandse Zaken aanwezig op een veiligheidstop in Belarus waar ook Rusland en Syrië deelnemen.