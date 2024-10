31/10 in Nieuwsuur: Deadline voor de spreidingswet • Noodweer Spanje: the day after

Deadline voor de spreidingswet

Minister Marjolein Faber (Asiel) wil de spreidingswet intrekken, maar die geldt voorlopig nog steeds. Morgen moeten de provincies en gemeenten een opvangplan hebben ingeleverd bij Faber. Daarin staat hoe ze het benodigde aantal opvangplekken voor vluchtelingen willen realiseren. Te gast is voorzitter van de commissarissen van de Koning Jette Klijnsma .

Catastrofe na extreem weer Spanje

De hevige regenval en daaropvolgende overstromingen in Spanje hebben aan zeker 95 mensen het leven gekost. Vandaag gaan gespecialiseerde reddingswerkers van het leger met speurhonden op pad om tussen de modder en brokstukken te zoeken naar slachtoffers. Het is vandaag ook de eerste dag van drie dagen van nationale rouw. De Spaanse autoriteiten hebben een plan aangekondigd om de infrastructuur en gebouwen te herstellen. We schakelen vanavond met onze correspondent Miral de Bruijne.