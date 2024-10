Vanavond op tv: Nederlanders in Gaza • Regeldruk rond woningbouw

Evacuaties uit Gaza

Ruim een jaar na de grootschalige aanval van Hamas in Israël en het begin van de oorlog in Gaza, zitten nog altijd Nederlanders vast in de Gazastrook. De overheid probeert tientallen mensen naar Nederland te krijgen, maar dat gaat zeer moeizaam.

De regels die woningbouw belemmeren

Om het woningtekort op te lossen wil de nieuwe minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer per jaar 100.000 huizen bouwen. Maar hoe? In de praktijk wordt bouwen vaak belemmerd door de vele regels en inspraakmogelijkheden. We gaan langs in Haarlemmermeer, waar een braakliggend terrein al jarenlang wacht op een nieuwe woonwijk.