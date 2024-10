27/10 in Nieuwsuur: Immigratie verdeelt Amerika • Wachten op de bouw

Immigratie verdeelt Amerika

Over heel veel onderwerpen denken Republikeinen en Democraten verschillend. Maar weinig thema's zijn zo polariserend als migratie. Feiten tellen vaak niet meer. Donald Trump - en veel Republikeinen - willen bijvoorbeeld een massadeportatie van migranten zonder papieren. De meeste Democraten niet. We zijn in Georgia en spreken bezoekers van een rodeo en kersverse genaturaliseerde Amerikanen.

Wachten op de bouw

Bouwen bouwen bouwen, sinds een aantal jaar het adagium in politiek Den Haag dat het grote woningtekort moet aanpakken. En dat woningtekort is groot: ruim 400.000 huishoudens zijn op zoek naar een huis. De nieuwe minister van Volkshuisvesting Mona Keijzer wil per jaar 100.000 woningen bouwen. Maar hoe simpel het lijkt, de praktijk blijkt met name door de vele regels weerbarstig. Zoals in Haarlemmermeer, midden in de randstad, waar een braakliggend terrein zonder stikstof met smart al eindeloos lang wacht op een nieuwe woonwijk.