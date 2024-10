Samidoun Europe Mohammed Khatib

vandaag, 20:50 Omstreden pro-Palestijn noemt inreisverbod 'racistisch' en stapt naar rechter

De omstreden pro-Palestijnse activist Mohammed Khatib zegt naar de rechter te stappen om toch toegang tot Nederland te krijgen. Khatib zou maandag spreken op de Radboud Universiteit, maar het kabinet ontzegde hem vrijdagochtend de toegang tot het land.

"Ik vind het een racistisch besluit", zegt Khatib tegen Nieuwsuur. "Ik zal al mijn rechten aanwenden om tegen deze beslissing in beroep te gaan."

Door iemand met een andere mening een platform te ontzeggen, rechtvaardig je Israëls genocide. Harry Pettit, Situating Palestine

Khatib is de Europese voorman van Samidoun, een internationale beweging die zegt op te komen voor Palestijnse gevangenen. Regelmatig komt hij met omstreden uitspraken, die voor het kabinet mede reden zijn om hem de toegang te weigeren.

Khatib steunt terreurorganisatie Hamas. In zijn optiek is Hamas een verzetsorganisatie die zich "opoffert voor de vrijheid van het Palestijnse volk". De vorige week gedode Hamas-leider Yahya Sinwar noemt hij "een voorbeeld van een leider die op het slagveld stierf terwijl hij de Gazanen verdedigde".

De activist zegt te strijden tegen "kolonialisme en bezetting" en ziet het Palestijnse geweld tegen Israël als gerechtvaardigd verzet. Hij zegt trots te zijn op de Hamas-aanslagen van 7 oktober vorig jaar in Israël, waarbij rond de 1200 mensen omkwamen. Als Nieuwsuur hem wijst op het Supernova-festival waar honderden jongeren werden vermoord, ontkent hij dat burgers daar het doelwit waren. "Wij hebben geen bloeddorst. Het belangrijkste doel is het zionistische Israëlische leger dat genocide pleegt."

'Haaitzaaier'

Khatib zou in Nijmegen spreken bij een lezing op uitnodiging van Situating Palestine, een initiatief van een groep universiteitsmedewerkers. Maar ministers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en David van Weel (Justitie) lieten in een verklaring weten dat hij niet welkom is. "Samidoun [...] spreekt steun uit voor verschillende terroristische organisaties, vraagt om de vrijlating van terroristen en noemt het plegen van terroristische aanslagen verzet. Voor het zaaien van haat en verheerlijking is absoluut geen plek in Nederland."

Volgens Khatib is er bij hem geen sprake van terreurverheerlijking, maar van het verheerlijken van verzet. "Net zoals wij het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog verheerlijken."

Vorige kabinet liet hem wel binnen

Harry Pettit, universitair docent in Nijmegen en één van de mensen achter Situating Palestine, noemt de beslissing van het kabinet "schandalig" en "angstaanjagend". "We zouden ons allemaal zorgen moeten maken dat de overheid bereid is dit te doen. Door iemand met een andere mening een platform te ontzeggen, rechtvaardig je Israëls genocide."

De Radboud Universiteit stelde deze week dat "controversiële, beledigende of smakeloze standpunten die op zich niet onrechtmatig zijn doorgaans geen reden vormen om een spreker te weigeren". Pettit: "Het idee van academische vrijheid is dat we naar mensen luisteren die ons misschien een ongemakkelijk gevoel geven. Khatib dwingt ons het conflict vanuit twee gelijke kanten te bekijken. Waarom zien we sommige mensen als gegijzelden en anderen als gevangenen? Daarom nodigden we hem uit."

Volgens Khatib is er bovendien geen juridische basis om hem de toegang tot het land te ontzeggen. Maar volgens minister Van Weel overschrijden Khatibs uitspraken de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. "Het mag best schuren, maar als je haat zaait en terrorisme verheerlijkt, ligt daar de grens." Faber: "Bepaalde zaken gaan echt wel te ver. De uitingen van deze meneer kunnen leiden tot radicalisering."

Het vorige kabinet besloot bij een eerder bezoek van Khatib dit jaar hem wél toe te laten. Volgens het kabinet was er onvoldoende grond om te concluderen dat hij "een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt".