18/10 in Nieuwsuur: Brekelmans over steun Oekraïne • Bezuiniging pandemieplan • ADE

Ministerie van Defensie Minister Brekelmans op de NAVO-top in Brussel

vandaag, 12:24 18/10

Minister Brekelmans over steun Oekraïne

Onlangs werd bekend dat Nederland 400 miljoen euro uittrekt voor de ontwikkeling van drones voor Oekraïne. De helft van het geld moet naar Nederlandse bedrijven gaan, de andere helft wordt verdeeld tussen Oekraïne en andere landen. We gaan langs bij twee Nederlandse drone-bedrijven die kans maken op een deel van het geld en we spreken met een drone-operator in Oekraïne.

Minister Ruben Brekelmans schuift, na afloop van een NAVO-top in Brussel, aan in de studio om het plan toe te lichten.

Bezuiniging op voorbereiding nieuwe pandemie

Minister Fleur Agema van Volksgezondheid erkent dat de bezuiniging op het programma dat moet beschermen tegen nieuwe pandemieën een 'grote impact' heeft op de pandemische paraatheid. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief. Zij wil in de komende jaren tot 300 miljoen euro bezuinigen op het programma. We spreken onder anderen met Chantal-Bleeker-Rovers, hoogleraar uitbraken infectieziekten en met GGD-voorzitter André Rouvoet.

De veelzijdigheid van ADE

Amsterdam Dance Event (ADE) verkent alle uithoeken van de elektronische muziek. In 1929 werd de trautonium uitgevonden, een van de eerste synthesizers. Thijs Lodewijk, artiestennaam LudoWic, is een van de twee mensen ter wereld die het instrument kunnen bespelen en treedt op in het Concertgebouw tijdens ADE. Ook lichtshows worden steeds belangrijker en groter tijdens het muziekevenement. Lichtkunstenaar Nick Verstand opende deze week ADE met een cello octet.