17 oktober in Nieuwsuur: De terugkeerhubs voor asielzoekers • Beleid verwarde personen, een reconstructie

De terugkeerhubs voor asielzoekers

In Brussel komen regeringsleiders bij elkaar voor een EU-top. Migratie staat hoog op de agenda. Hoewel steeds meer EU-lidstaten een strenger migratiebeleid willen, zijn de meningen verdeeld over de wijze waarop dat moet. Zo verkent het kabinet-Schoof de mogelijkheid om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen in Uganda. Binnen Europa gaan de laatste tijd steeds meer geluiden op om te werken aan zogenoemde terugkeerhubs. Dat zijn plekken buiten de Europese Unie, waar afgewezen asielzoekers moeten worden opgevangen. Vanuit daar moeten ze dan terug naar het land van herkomst. Wat kan er nu al en wat zijn de verschillende Europese plannen?

Beleid verwarde personen, een reconstructie

Mensen die verward gedrag vertonen zijn niet altijd in het vizier van de instanties. Al komen ze in aanraking met justitie of hulpinstanties, rechtbanken en de reclassering leggen niet altijd een gedwongen behandeling op. We maken vanavond een reconstructie van de zaak van de verwarde Nuri Tolga Ö., die zijn onderbuurmannen aanviel met een mes. Daarbij vermoordde hij de 25-jarige Rens en verwondde hij diens 29-jarige huisgenoot Lars zeer ernstig. Ö's familie had tevergeefs (gedwongen) hulp gezocht voor hem. Te gast is Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC.