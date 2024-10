Vanavond op tv: Vrouwenhaat aanpakken als ideologisch extremisme? • Waterschappen lopen vast door stikstof • De staat van Belarus

Vrouwenhaat aanpakken als ideologisch extremisme?

Waterschappen lopen vast door stikstof

De waterschappen zitten met de handen in het haar: ze moeten voor 2027 nog meer dan 220 projecten uitvoeren die de natuur en waterkwaliteit verbeteren.. Maar vanwege stikstofuitstoot mogen ze diezelfde natuur niet in met graafmachines en ander materieel op diesel. Alles moet elektrisch, en dat materieel is bijzonder schaars. Gevolg: veel projecten lopen grote vertraging op en dat loopt flink in de papieren. Een duivels dilemma.

Verleden en toekomst van Belarus

De Belarussische Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj was onlangs in Nederland om de Belle van Zuylenring in ontvangst te nemen. De schrijfster kreeg die prijs vanwege de grote maatschappelijke betrokkenheid van haar oeuvre. We spreken haar over de situatie in haar thuisland en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Aleksijevitsj maakt onderdeel uit van de Belarussische oppositie. Ze woont in ballingschap in het buitenland omdat president Aleksandr Loekasjenko, gesteund door Vladimir Poetin, haar land 'bezet', zo zegt ze zelf.