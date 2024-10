Vanavond op tv: Dood door pesticiden op bloemen • Onrust onder asielzoekers • Rel om lithiummijn in Servië

De gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen

In Frankrijk is ophef ontstaan over het gebruik van bestrijdingsmiddelen op bloemen. Na jaren procederen hebben twee ouders een schadevergoeding gekregen na het overlijden van hun kind. Het meisje kreeg leukemie kreeg doordat de moeder jarenlang bloemist was en zo in aanraking kwam met bestrijdingsmiddelen.