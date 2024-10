Vanavond op tv: Stikstofplannen van nieuwe kabinet • Melania Trump spreekt zich uit voor abortus • De staat van Belarus

NOS

'Meer meten in natuur vertraagt oplossing stikstofproblematiek'

Het nieuwe kabinet wil het stikstofprobleem te lijf gaan door meer te meten. Zo zou er een beter beeld moeten komen van de staat van de natuur. Ook zou zo helderder moeten worden wie precies de uitstoters zijn. Gaat die nieuwe tactiek werken?

Nee, vrezen experts. Het leidt vooral tot vertraging. Daardoor zal de natuurkwaliteit slecht blijven en het verlenen van nieuwe vergunningen langer een probleem zijn.

Melania Trump spreekt zich uit voor abortus

In haar aankomende biografie schrijft Melania Trump dat een vrouw recht heeft op abortus. Dat meldt The Guardian, die zegt een exemplaar in handen te hebben van het boek van de echtgenote van Donald Trump.

De oud-president, die in november opnieuw een gooi doet naar het Witte Huis, staat achter de bevoegdheid van Amerikaanse staten om abortusrechten te beperken. Zijn vrouw zou daar anders over denken en de mogelijkheid een zwangerschap te beëindigen in het boek onderdeel noemen van het "fundamentele recht van vrouwen op hun individuele vrijheid".

Wat betekent het dat het echtpaar verschillend lijkt te denken over het abortusvraagstuk? We vragen het correspondent Rudy Bouma.

Svetlana Aleksijevitsj over haar 'bezette' Belarus

De Nobelprijswinnende schrijfster en oppositielid Svetlana Aleksijevitsj moest in 2020 haar land Belarus ontvluchten. Net als een groot deel van de oppositie woont ze nu in ballingschap. Duizenden andere politieke gevangenen zitten vast in gevangenissen.

Afgelopen weekend nam ze in Utrecht de Belle van Zuylenring in ontvangst: een internationale prijs voor een schrijversoeuvre met grote maatschappelijke betrokkenheid. Reden voor ons om met haar te spreken over haar thuisland Belarus, het bewind van president Loekasjenko en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.