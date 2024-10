Israël start grondoffensief

Het Israëlische leger is begonnen met een grondoffensief in Libanon. Het gaat om "beperkte en gerichte" acties tegen Hezbollah-doelen in het zuiden van Libanon, zegt het leger in een verklaring. In de uitzending bespreken we de ontwikkelingen met conflictanalist en Libanon-deskundige Nora Stel en oud-militair Martijn Kitzen, hoogleraar aan de Defensie Academie.