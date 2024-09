ANP Een F16-jachtvliegtuig op vliegbasis Volkel

vandaag, 12:20 Vanavond op tv: Datalek bij politie • Afscheid F16's • Mexico klaagt wapenindustrie aan • Zelensky in de VS

Hackers bemachtigen namen politie

Bij een hack bij de politie zijn "werkgerelateerde contactgegevens" van alle politiemedewerkers buitgemaakt. Volgens de politie lijkt het erop dat de namen en e-mailadressen van bijna alle 65.000 politiemedewerkers zijn buitgemaakt. Ook zijn telefoonnummers buitgemaakt, hoe veel is niet duidelijk

Nederland neemt afscheid van F16's

Vandaag vliegen voor de laatste keer F-16's over Nederland. De Koninklijke Luchtmacht neemt afscheid van de gevechtsvliegtuigen, waarvan er 24 naar Oekraïne verscheept worden en andere gebruikt gaan worden voor trainingsdoeleinden in andere landen. De straaljagers vliegen vandaag in twee uur langs militaire vliegvelden in Nederland.

Oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn en voormalig gevechtspiloot vertelt in de studio over het belang van de straaljagers voor Nederland.

Mexico klaagt Amerikaanse wapenindustrie aan

Mexico is verwikkeld in een uniek juridisch gevecht met de Amerikaanse wapenindustrie en eist schadevergoeding van miljarden. In het land woedt al bijna twintig jaar een drugsoorlog. De honderdduizenden doden die daarbij vielen, kwamen vaak om het leven door Amerikaanse wapens. Kunnen de wapenfabrikanten hiervoor verantwoordelijk worden gehouden?

Zelensky ontmoet Biden en Trump

Met zijn 'overwinningsplan' onder zijn arm vloog Zelensky afgelopen week naar de VS. Tijdens zijn ontmoeting met Biden gisteren werd weinig bekendgemaakt over de inhoud van dat plan. Eerder kondigde Biden al een militair steunpakket aan van 8 miljard dollar. Tegelijkertijd haalde Zelensky zich de woede van de Republikeinen op de hals vanwege een bezoek aan een munitiefabriek in swingstate Pennsylvania.

Oost-Europadeskundige Bob Deen schuift aan in de studio.