ANP Een F16-jachtvliegtuig op vliegbasis Volkel

vandaag, 12:20 Vanavond op tv: Afscheid F16's • AI in de zorg • 'Minder'-uitspraak staatssecretaris Jansen • Mexico klaagt wapenindustrie aan

Nederland neemt afscheid van F16's

Vandaag vliegen voor de laatste keer F-16's over Nederland. De Koninklijke Luchtmacht neemt afscheid van de gevechtsvliegtuigen, waarvan er 24 naar Oekraïne verscheept worden en andere gebruikt gaan worden voor trainingsdoeleinden in andere landen. De straaljagers vliegen vandaag in twee uur langs militaire vliegvelden in Nederland.

AI als oplossing voor personeelstekort in de zorg?

Het is voor veel zorgmedewerkers het vervelendste deel van het werk: de administratie. En het kost 40 procent van de tijd in een sector waar nu al te weinig personeel is. Maar er is hoop. Tenminste, als het aan minister Fleur Agema ligt. Zij richt haar pijlen op kunstmatige intelligentie. Die moet in zes jaar tijd het papier- en typwerk halveren en zo de arbeidstekorten opvangen. Een ambitieus plan, maar is het ook haalbaar?

'Minder Marokkanen'-uitspraak staatssecretaris Jansen

PVV-staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat) zei deze week in het programma Goedemorgen Nederland dat hij nog altijd achter de 'minder Marokkanen'-uitspraak van Wilders te staan. De PVV-leider deed die uitspraak tien jaar geleden en werd vervolgens veroordeeld voor groepsbelediging. Premier Schoof zei gisteren dat soort uitspraken niet te tolereren. Jansen heeft inmiddels, op aandringen van premier Schoof, alsnog afstand gedaan van zijn uitspraak.

Mexico klaagt Amerikaanse wapenindustrie aan

Mexico is verwikkeld in een uniek juridisch gevecht met de Amerikaanse wapenindustrie en eist schadevergoeding van miljarden. In het land woedt al bijna twintig jaar een drugsoorlog. De honderdduizenden doden die daarbij vielen, kwamen vaak om het leven door Amerikaanse wapens. Kunnen de wapenfabrikanten hiervoor verantwoordelijk worden gehouden?