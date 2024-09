EPA Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voorafgaand aan de presentatie van haar nieuwe Commissie.

vandaag, 07:00 Von der Leyen heeft 'haar' Commissie rond, maar leden wacht nog pittig examen Annabel van Gestel redacteur Online

Annabel van Gestel redacteur Online



Het was een flinke puzzel, maar Ursula von der Leyen is erin geslaagd: ze heeft 'haar' Europese Commissie rond. Na maandenlange intensieve onderhandelingen achter de schermen, presenteerde de Commissievoorzitter gisteren haar team van 26 Eurocommissarissen. Maar voor de kandidaten is het nog geen gelopen race.

Nu de kandidaten weten welke portefeuille ze krijgen, wacht ze nog één belangrijke horde voordat ze daadwerkelijk aan de slag kunnen: de hoorzittingen in het Europees Parlement. De verwachting is dat niet iedereen de eindstreep zal halen.

De Europese Commissie De Europese Commissie bestaat uit 27 leden: één uit elke lidstaat. Aan het hoofd staat voorzitter Ursula von der Leyen. De Commissie dient wetsvoorstellen in, controleert de begroting en ziet erop toe dat lidstaten EU-beleid correct toepassen. In juli vroeg Von der Leyen elke lidstaat twee kandidaten voor te dragen: een man en een vrouw. Alleen Bulgarije gaf gehoor aan die oproep. Daarna heeft Von der Leyen bij een aantal lidstaten aangedrongen om de gekandideerde man terug te trekken en alsnog een vrouw te kiezen. De samenstelling en portefeuilleverdeling is altijd een ingewikkelde puzzel. Von der Leyen moest rekening houden met een goede verdeling van de posten over de politieke stromingen, over de grotere en de kleinere lidstaten en over Oost- en West-Europa. Tot het laatste moment is achter de schermen overlegd.

Die hoorzittingen zijn jaren geleden in het leven geroepen omdat het Europees Parlement invloed wilde hebben op de samenstelling van de Europese Commissie, legt hoogleraar internationale betrekkingen Anna van der Vleuten uit. "Sinds het begin neemt het Europees Parlement die hoorzittingen heel serieus. De Europarlementariërs leggen de kandidaten het vuur aan de schenen."

Dat zegt ook Hendrik Vos, directeur van het Centrum voor EU-studies van de Universiteit Gent. "Parlementsleden die de kandidaten ondervragen zijn vaak gepokt en gemazeld in het domein van de kandidaat. Dus ze moeten er echt staan."

Dit 'mondelinge examen' heeft er in het verleden verschillende keren toe geleid dat lidstaten hun kandidaat moesten terugtrekken. Bezwaren van het Europees Parlement kunnen bijvoorbeeld gaan om vermoedens van belangenverstrengeling, om controversiële uitspraken van een kandidaat of omdat het parlement twijfelt aan de deskundigheid van de kandidaat. Van der Vleuten: "Elke vijf jaar zijn er weer kandidaten die worden afgewezen of het heel moeilijk krijgen."

Kandidaten in het verleden die het (bijna) niet hebben gered

In 2004 haalde Rocco Buttiglione (Italië) tijdens zijn hoorzitting de woede op de hals van een aantal Europarlementariërs omdat hij homoseksualiteit een zonde noemde. Een meerderheid stemde tegen zijn benoeming.

EPA Kandidaat-Eurocommissaris Rocco Buttiglione na afloop van zijn hoorzitting voor het Europees Parlement in 2004

In 2009 kwam Rumiana Jeleva (Bulgarije) niet door de keuring omdat ze haar financiële belangen in een consultancyfirma had verzwegen. In hetzelfde jaar kreeg Neelie Kroes (Nederland) voor haar tweede termijn de portefeuille 'Digitale Agenda' toebedeeld. Een aantal specialisten in het Europees Parlement vond dat ze tijdens haar hoorzitting onvoldoende deskundig overkwam. Ze moest op 'herexamen', waarna ze toch door mocht.

AFP Neelie Kroes tijdens haar tweede hoorzitting, in januari 2010

In 2014 werd Alenka Bratušek (Slovenië) met een overweldigende meerderheid afgewezen vanwege een gebrek aan kennis over haar portefeuille Energie. Het feit dat zij zichzelf had genomineerd voor de functie hielp ook niet mee. Bij de vorige hoorzittingen, in 2019 werd onder anderen László Trócsányi (Hongarije) afgewezen omdat hij geen opheldering kon geven over zijn banden met een advocatenkantoor.

AFP Alenka Bratušek tijdens haar hoorzitting in 2014

Maar de hoorzittingen zijn niet alleen een screening op integriteit en deskundigheid. Er zit ook een politiek spel achter. Vos: "Als een christendemocraat sneuvelt in de hoorzittingen, zijn de christendemocraten erop gebrand om ook een socialist of liberaal te laten sneuvelen. Het is altijd weer de vraag hoe ver men zal gaan in de ondervraging."

Die dynamiek maakt de uitkomst van het proces onvoorspelbaar, zegt Van der Vleuten. "Dat betekent dat Von der Leyen zich goed zal hebben afgevraagd met welke samenstelling ze het minste risico loopt mensen alsnog te moeten vervangen."

Wie zal afvallen?

Welke kandidaten zullen afvallen, is moeilijk te voorspellen, maar hoogleraar Vos denkt dat de Hongaar Olivér Várhelyi het wel eens lastig kan krijgen. "Hij ligt al moeilijk in het Europees Parlement omdat hij meer voor de agenda van de Hongaarse premier Viktor Orbán werkt dan voor de Commissie. Hij krijgt de portefeuille Volksgezondheid en Dierenwelzijn en het is een mysterie of hij daar iets van weet. Ik acht de kans reëel dat hij sneuvelt."