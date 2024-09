Vanavond op tv: Positie prinses Laurentien • Geruzie binnen de EC? • Vaccinatiegraad Den Haag • Btw op sport

'Kabinet bracht prinses Laurentien in kwetsbare positie'

Ze zal de geschiedenis ingaan als de prinses die honderd miljoen overheidsgeld mocht verdelen onder slachtoffers van het Toeslagenschandaal. Het liep uit op een frontale botsing met ambtenaren op het ministerie van Financiën. Hoe kon het dat een lid van het Koninklijk Huis, waarvoor de minister-president verantwoordelijk is, een belangrijke uitvoerende rol kreeg in dit politiek gevoelige dossier? Vanavond een reconstructie.

Gerommel binnen de Europese Commissie?

De Franse Eurocommissaris Thierry Breton stapt per direct op. Dat is hoogst ongebruikelijk. Zijn vertrek komt op het moment dat Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, bezig is met het samenstellen van een nieuwe Commissie. Daarbij streeft ze naar een gelijk aantal vrouwen en mannen. Ze heeft lidstaten expliciet gevraagd zowel een man als een vrouw naar voren te schuiven, maar de meeste lidstaten hebben aan die oproep geen gehoor gegeven. In zijn ontslagbrief lijkt Breton te wijzen naar een conflict dat hij heeft met Von der Leyen. Correspondent Kysia Hekster heeft vanavond het laatste nieuws uit Brussel.

Vaccinatiegraad daalt verder

De vaccinatiegraad in Nederland voor meerdere infectieziektes daalt steeds verder. Het RIVM houdt een kritische ondergrens van 90 procent aan, maar in sommige gebieden in Nederland is dat percentage veel lager. Bijvoorbeeld in Den Haag, waar de vaccinatiegraad in sommige wijken inmiddels onder de 60 procent procent ligt. Wat te doen om het tij te keren?