AFP Mario Draghi en Ursula von der Leyen in 2022.

vandaag, 12:01 Vanavond op tv: Economische concurrentiepositie Europa • Omwonenden Schiphol • 25 jaar reality-tv

Hoe gaat Europa economisch de strijd aan met de VS en China?

Vandaag wordt een langverwacht rapport gepubliceerd over de vraag hoe Europa economisch de strijd aan moet gaan met de VS en China. De Italiaanse out-premier en voormalig baas van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, presenteert het rapport vandaag aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en aan de pers. We bespreken de belangrijkste thema's met econoom Mathijs Bouman.

Minister Madlener praat met omwonenden Schiphol

Schiphol hoeft van het kabinet minder te krimpen dan eerder de bedoeling was, werd vorige week bekend. Volgens minister Madlener van Infrastructuur is het effect van de eerder voorgenomen krimp groter dan verwacht. Omwonenden zijn teleurgesteld in de beslissing. Hun werd eerder stevige krimp beloofd, wat de geluidshinder zou beperken. Vandaag gaat Madlener met hen in gesprek.

25 jaar reality-tv: deel 2

Deze maand is het 25 jaar geleden dat het eerste seizoen van Big Brother werd uitgezonden in Nederland. Het programma was zo populair dat het een nieuw genre inluidde waar nog steeds massaal naar wordt gekeken: reality-tv. In een serie van drie afleveringen belichten we deze week het genre van verschillende kanten, vanavond met de makers.

Want waar er in 1999 al kritiek was dat het onverantwoord was om de bewoners van het Big Brother huis 24 uur per dag met camera's te volgen, is er nog steeds controverse rond het genre. Zo zouden makers te manipulatief zijn, en voelden kandidaten zich soms ernstig geschaad na hun deelname.