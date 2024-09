Vanavond op tv: Acties voor het vroegpensioen • Zorgen om de zorg in Limburg

Acties voor het vroegpensioen

Al maanden voert de politie actie voor een betere vroegpensioenregeling. De acties zijn volgens het Landelijk Actiecentrum Politieacties nodig omdat vanuit het kabinet onvoldoende signalen gekomen zijn dat er hard genoeg wordt gewerkt aan het vroegpensioen voor zware beroepen. De huidige vroegpensioenregeling loopt volgend jaar af. Vakbond FNV heeft ook een landelijke vroegpensioenactie aangekondigd in het openbaar vervoer. Vanavond zoomen we in op de vroegpensioenregeling: waarom kwam die er en is zo'n regeling houdbaar in tijden van personeelstekorten?

Zorgen om de zorg in Limburg

De emoties in Heerlen lopen hoog op sinds de directie van het Zuyderland Medisch Centrum heeft besloten de spoedeisende hulp, het geboortecentrum en de complexe zorg de komende zes jaar over te hevelen naar de locatie In Sittard. Onacceptabel, vinden huisartsen en de burgemeester. Allemaal onnodige bangmakerij, zegt de bestuursvoorzitter die verzekert dat de zorg in Heerlen er alleen maar op vooruitgaat. Kamerleden namen deze week polshoogte in Heerlen om te kijken wie er gelijk heeft. Te gast is gezondheidseconoom Xander Koolman.