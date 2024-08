Nieuwsuur Een drugsverslaafde in de VS

vandaag, 14:03 Vanavond op tv: De route van synthetische drugs • Nieuwe Duitse partij • Olifantenvlees tegen hongersnood

Dodelijke drugs boeken terreinwinst

Synthetische drugs boeken volgens experts steeds meer terreinwinst op plantaardige drugs zoals cocaïne en heroïne. Zo worden de Verenigde Staten al jarenlang geteisterd door een fentanyl-crisis, met honderdduizenden doden tot gevolg.

Dit jaar werden voor eerst zogenoemde nitazenen aangetroffen in Nederland, een middel dat nog vele malen dodelijker is dan fentanyl. We volgen het spoor van deze uiterst krachtige drugs, helemaal terug naar schimmige chemiebedrijven in China.

Nieuwe politicus populair in Oost-Duitsland

De gloednieuwe Duitse partij Bündnis Sahra Wagenknecht gooit hoge ogen bij de deelstaatverkiezingen in het Oost-Duitse Saksen en Thüringen komende zondag. De partij is opgebouwd rond één persoon: Sahra Wagenknecht.

Wat is de aantrekkingskracht van Wagenknecht? En wat kenmerkt haar partij, die naar eigen zeggen "niet links of rechts is" en door critici als conservatief en pro-Russisch wordt gezien?

Namibië wil olifanten doden tegen voedseltekort

Namibië wil 723 wilde dieren doden, waaronder 83 olifanten, en het vlees geven aan inwoners die door de droogte te weinig voedsel hebben. De dieren leven volgens de lokale autoriteiten op plekken waar voor het wild te weinig water en grasland beschikbaar is.

Het zuiden van Afrika kampt met de ergste droogte in decennia. De Verenigde Naties stelt dat het voor bijna de helft van de Namibische bevolking onzeker is of zij de komende maanden genoeg te eten zullen hebben.