AFP Harris en Biden op de Democratische conventie

vandaag, 12:00 Biden werd president met een gematigde boodschap, maar voerde links beleid

Op het eerste oog was er weinig opmerkelijks aan de strak geregisseerde Democratische conventie afgelopen week. De stemming over de kandidatuur van Kamala Harris voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen was slechts nog een formaliteit.

Maar dát het een formaliteit was, mag een wonder heten. "De Democraten waren heel lang een partij die zich ideologisch onderling de tent aan het uitvechten waren", zegt oud-Amerikacorrespondent Casper Thomas. "Ze hebben nu een week lang eenheid en gezamenlijk uitgestraald."

Zelfs de kritische linkervleugel was vol lof over Harris én over Joe Biden. De president had een gematigd imago maar voerde de afgelopen jaren behoorlijk links beleid.

Obama was een links icoon, maar Biden heeft meer bereikt. Mark Longabaugh, campagnestrateeg

Dat de hele Democratische partij enthousiast achter één kandidaat zou staan, was een dikke maand geleden nog hoogst onzeker. "Biden was impopulair", zegt Thomas. "Niet vanwege de plannen die hij had voor Amerika, maar vanwege wie hij was; een man op leeftijd die de kar niet meer kon trekken."

Steeds meer partijprominenten vroegen hem, vaak indirect en tussen de regels door, om plaats te maken. Anderen vonden juist dat de partij als één man achter Biden moest blijven staan omdat ze anders riskeerden verdeeld en zwak over te komen.

Onder die tweede groep zat ook, opvallend genoeg, het progressieve Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, symbool van een nieuwe generatie Democraten. De Democratische Partij zou in Nederland waarschijnlijk een middenpartij zijn ergens tussen het CDA en D66, maar herbergt bijvoorbeeld ook socialisten als Bernie Sanders.

De groep rond Ocasio-Cortez pleit al jaren luidruchtig voor een ruk naar links. Maar uiteindelijk vond ze de strijd tegen Donald Trump belangrijker dan haar meningsverschillen met Biden. Ze bleef hem steunen totdat hij zelf uit de race stapte.

AFP Alexandria Ocasio-Cortez spreekt op de Democratische conventie

Tegelijk bleken die meningsverschillen de afgelopen jaren helemaal niet zo groot. Biden won in 2020 de verkiezingen met de boodschap een gematigde bruggenbouwer te zijn die vooral Trumps "puinhopen" zou opruimen, maar zijn beleid was behoorlijk progressief, zegt de Amerikaanse journalist Robert Draper. "Een socialist zoals Sanders is hij zeker niet. Maar hij gelooft wel in de kracht van een overheid die grote projecten doet en opkomt voor de minderbedeelden."

Biljoenenwetten

'Groot' is nog zwak uitgedrukt. Biden zette zijn handtekening onder een aantal gigantische pakketten wetgeving: een coronahersteplan, een infrastructuurwet en een 'inflatiereductiewet'. De wetten omvatten enkele biljoenen dollars aan investeringen in onder meer wegen, schone energie en sociale zekerheid.

"Biden heeft er veel progressieve wetten doorheen gekregen", zegt campagnestrateeg Mark Longabaugh. "Denk aan het klimaat, maximumprijzen voor geneesmiddelen en de kindertoeslag die de kinderarmoede heeft gehalveerd."

Longabaugh adviseerde jarenlang Bernie Sanders, het boegbeeld van Amerikaans links. Sanders nam het vier jaar geleden op tegen Biden, maar is nu toch tevreden. Longabaugh: "Biden heeft het geweldig gedaan. Zijn beleid is het progressiefste sinds president Lyndon Johnson. Obama was een links icoon, maar Biden heeft meer bereikt."

Dat Biden desondanks een gematigd imago hield, komt volgens journalist Draper doordat hij altijd bereid was veel samen te werken met de Republikeinen en andere fracties binnen z'n eigen partij. "Maar hij is eigenlijk behoorlijk links georiënteerd."

En: met dat gedachtegoed heeft Biden de politieke wind mee. Ondanks dat Republikeinse en Democratische politici elkaar niet kunnen luchten of zien, waren genoeg Republikeinse congresleden de afgelopen jaren bereid mee te stemmen met belangrijke wetgeving. Aan beide kanten zijn veel politici het erover eens dat de macht van grote (tech)bedrijven ingeperkt moet worden, dat China en Rusland gevaren vormen en dat de eigen industrie en vooral de Amerikaanse hardwerkende burger beschermd moeten worden.

Zet Harris linkse lijn door?

Ondanks dat ze nog weinig gedetailleerde plannen heeft bekendgemaakt, lijkt Harris van plan Bidens linkse koers door te zetten. "Dezelfde boodschap met een ander gezicht", zegt oud-correspondent Thomas. Harris wil onder meer de kosten van zorg, huisvesting en boodschappen verlagen en het sociale vangnet versterken, zei ze in haar conventiespeech.

Tot tevredenheid van Ocasio-Cortez, die in haar vurige conventiespeech duidelijk maakte waarom ze Harris volledig steunt. "Als je van dit land houdt, vecht je voor je landgenoten, voor ál je landgenoten: barmensen, fabrieksarbeiders, fastfoodmedewerkers die moeten inklokken en de hele dag staan en vaak het lastigste werk doen dat er is."

Sommige partijprominenten verwachten van Harris juist een meer centristische koers, maar de Democratische Partij is ontegenzeggelijk naar links geschoven, zegt Longabaugh. "Dat is mede dankzij de kandidatuur van Sanders en de opkomst van progressieven aan de linkerkant van de partij."

Draper, die voor een groot profiel van Biden veel mensen rond de president sprak, beaamt dat. Biden zelf zou zijn overwinning van vier jaar geleden hebben toegeschreven aan het terugwinnen van het progressieve kamp binnen de partij. Toen Sanders Biden vroeg om meer geld uit te trekken voor de inflatiereductiewet, zou Biden hebben gezegd: "Ik wil het zo omvangrijk maken als maar kan."