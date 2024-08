Vanavond op tv: Oekraïens offensief in Koersk-regio • Villa's veroveren camping • Tibet betaalt prijs modernisering China

Oekraïens offensief Koersk-regio

Al tien dagen bezetten Oekraïense soldaten de Russische Koersk-regio. Gisteravond brachten zij een de Russische infrastructuur - en daarmee de troepenaanvoer naar Oekraïne - een flinke slag toe met een aanval op een brug. Honderdduizenden Russen hebben het gebied inmiddels verlaten. Wat wil Oekraïne verder? En wat zagen die paar westerse verslaggevers die het gebied in mochten?

Oekraïne verwoest belangrijke brug in Koersk-regio, leger claimt terreinwinst

Vakantievilla's verjagen stacaravans

Het wordt al de 'chaletificiering' van Nederland genoemd: Grote commerciele ketens kopen in hoog tempo campings op, wijzen vaste gasten de deur en verbouwen ze tot luxe bungalowparken. Het aantal jaarplaatsen - de stukjes gehuurde grond waar campinggasten met een stacaravan mogen staan - neemt al jaren af. Maar steeds vaker laten vaste campinggasten zich niet verjagen. Ze vechten, met succes, tegen de verkoop van wat zij zien als hun plekje.

De impact van economische modernisering in Tibet

De Chinese economie piept en kraakt. Het land worstelt met problemen op de vastgoedmarkt, de consument houdt de hand op de knip en jongeren kunnen geen werk vinden. En dus moet het anders, weten ook de beleidsmakers in Peking. Ze zetten in op modernisering van de economie en op groene groei, zoals elektrische auto's en hernieuwbare energie. Dat voor die verduurzaming wel een prijs wordt betaald, blijkt in de provincie Tsop het Tibetaanse hoogplateau Qinghau, op het Tibetaanse hoogplateau.