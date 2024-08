ANP

vandaag, 13:29 Vanavond op tv: Cijfers CPB • Discussie VVD • Spanning Westelijke Jordaanoever

Cijfers CPB

Het aantal mensen in armoede daalt dit en komend jaar. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuwe raming. In 2023 leefde 4,6 procent van de bevolking onder de armoedegrens. In 2025 is dat naar verwachting 4,1 procent.

We schakelen met politiek duider Arjan Noorlander. In de studio zit Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, die de nieuwe cijfers toelicht.

Discussie VVD

Binnen de VVD is er discussie over de koers van de partij. Kritische leden zijn bang dat de liberale waarden de komende jaren gaan ondersneeuwen in het kabinet. Ze zijn ontevreden over hoe het nu gaat. Die zorg leeft niet alleen buiten Den Haag, maar ook in de Tweede Kamer. We spreken met verschillende VVD-leden die twijfelen over de koers van VVD-leider Dilan Yeşilgöz en zelfs spreken over een 'nieuwe VVD'.

Spanning Westelijke Jordaanoever

Terwijl alle ogen gericht zijn op Gaza, loopt de spanning op de Westelijke Jordaanoever op. Tientallen Israëlische kolonisten hebben gisteravond in een dorp op de Westelijke Jordaanoever huizen en auto's van Palestijnen in brand gestoken. Daarbij werd een 23-jarige Palestijn doodgeschoten. Een andere Palestijnse burger werd neergeschoten en raakte zwaargewond.

Voor Palestijnen wordt het leven op de Westelijke Jordaanoever steeds moeilijker. We spreken met boer Daoud Nassar, die is verwikkeld in een juridische strijd over zijn land dat ligt op de bezette Westelijke Jordaanoever. De Israëlische autoriteiten weigeren al 18 jaar lang het land op zijn naam te registeren.