NOS

vandaag, 12:43 Vanavond op tv: Grenzen binnen het demonstratierecht? • De macht van Musk • Koffie lijdt onder klimaatverandering

Grenzen binnen het demonstratierecht?

David van Weel, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, wil opnieuw kijken of hij grenzen kan stellen binnen het demonstratierecht. Hij denkt dat veel mensen dat idee steunen omdat ze zich zouden ergeren aan gedoe, hinder en ongemak die onstaan door demonstraties. Amnesty International schreef eerder in een rapport dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat.

De macht van Musk

Techmiljardair Elon Musk is toegetreden tot het kamp van presidentskandidaat Donald Trump. Vannacht zond hij een vraaggesprek uit op platform X dat hij had met de Republikein. Zijn steun voor Trump kan een zakelijke reden hebben, want Trump zal als nieuwe president de bedrijven van Musk waarschijnlijk minder lastigvallen met allerlei overheidsregels. Ook zijn de door Trump aangekondigde belastingverlagingen vooral gunstig voor miljardairs. Hoeveel invloed kan een miljardair als Musk hebben op de Amerikaanse democratie?

Koffie lijdt onder klimaatverandering

Koffie wordt duurder, bitterder en goede koffie is schaarser. Daarmee komt de ochtendroutine van zo'n miljard mensen in het gedrang. En dat alles door klimaatverandering. Het weer wordt extremer en koffie is een kieskeurige gewas. Tegen het eind van deze eeuw kan tussen 35 en 75 procent van het koffieareaal verdwenen zijn.

Maar koffie is meer dan een drankje. Het is een economie op zich. Ook die komt in meer dan zeventig landen in de problemen. En daarmee ook het levensonderhoud van zo'n 125 miljoen mensen. Vaak boeren die al onder de armoedegrens leven en die de veranderingen het hoofd niet kunnen bieden.