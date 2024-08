NOS

vandaag, 14:58 Vanavond op tv: Deal tussen Hamas en Israël? • Rusland zet YouTube uit • Fascinatie voor onvoltooide kunst

Mogelijk staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël?

Deze week kán het er van komen: een staakt-het-vurendeal tussen Hamas en Israël. De hele wereld kijkt mee als Hamas en Israël weer aan tafel gaan over de deal die ook moet leiden tot de de vrijlating van gijzelaars. Er is veel scepsis of partijen er deze keer wel uikomen. We spreken met oud-minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, nu VN-rapporteur in Libanon en vooral bezig met het gaande houden van de dialoog tussen Israël en Libanon. Hoe schat zij de kansen van een deal in?

Rusland doet YouTube in de ban

In het Rusland van Vladimir Poetin gaat nu ook YouTube langzaam uit. Nadat Facebook, Instagram en TikTok al werden geblokkeerd, is het einde van één van de laatste online-plekken voor vrije meningsuiting in zicht. YouTube is een van de laatste manieren waarop Russen eenvoudig toegang hebben tot ongecensureerde informatie. Websites en tv-zenders waren al geblokkeerd, maar onafhankelijke media kon de Russische bevolking ongehinderd bereiken via YouTube.

Fascinatie voor onvoltooide kunst

Noem het kunst met een gebrek. Of een schilderij dat niet goed uit de verf is gekomen. Hoe dan ook: de schilder maakte zijn werk niet af. Ondanks de tekortkomingen, zijn conservatoren zeer geïnteresseerd in dit onaffe genre. Omdat een incomplete creatie veel zegt over het scheppingsproces van de kunstenaar. Vanavond het derde en laatste deel van onze zomerserie over 'Het Onvoltooide Kunstwerk'.