Reuters Lavreysen krijgt zijn gouden medaille

vandaag, 15:59 Vanavond op tv: Bezuinigen op sport? • Gigantisch datacenter in Spaans dorp • Onvoltooide kunst

Bezuinigen op sport?

Politici buitelen over elkaar heen, de afgelopen dagen, om te laten zien hoe trots ze zijn op de overwinningen van de afgelopen dagen. Een record aan gouden medailles harkte Nederland de afgelopen dagen bij elkaar: 13 in totaal. Maar diezelfde politici zijn voornemens flink te gaan bezuinigen op de sport, voor de gewone sporter. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 45 miljoen, zo becijferde NOC/NSF. En vooral in de buurten maken ze zich daar zorgen over.

Gigantisch datacenter in Spaans dorp

Techgiganten als Meta en Microsoft hebben door de groeiende vraag naar Artificial intelligence (AI) steeds meer opslagruimte nodig. Maar de bouw van enorme datacentra stuit steeds vaker op weerstand. Daarom wijken de bedrijven steeds vaker uit naar onverwachte en soms problematische locaties: zoals in gortdroge krimpgebieden in Latijns-Amerika en Spanje. Dat land zet volop in op de AI-boom.

Onvoltooide kunst, deel 2

Rembrandt deed het, Michelangelo, Mondriaan en vele andere kunstenaars ook: ze begonnen aan een schilderij of beeld, maar maakten het uiteindelijk niet af. Het Onvoltooide Kunstwerk was geboren. Waarom gaven deze kunstenaars er de brui aan? Kozen zij voor de schoonheid van de imperfectie of vielen zij voor de charme van het ontbrekende?

Vanavond deel 2 van onze zomerserie over Het Onvoltooide Kunstwerk.