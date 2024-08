EPA

vandaag, 15:13 Vanavond op tv: Geweld in het VK • Interview Russische spion • AI in de modewereld

Geweld in het VK

In het Verenigd Koninkrijk gaat online een lijst rond met honderd plekken die vanavond het doelwit zouden zijn van relschoppers. Al een week is het onrustig in het land, nadat een 17-jarige jongen in de plaats Southport kinderen aanviel met een mes. Drie jonge meisjes overleefden dat niet. Op basis van desinformatie dat een islamitische bootvluchteling de dader was, viel een woedende menigte een dag later een moskee in Southport aan. In de dagen die volgden, verspreidde de onrust zich naar verschillende Britse steden.

Russische spion doet verhaal op Russische tv

In de grote gevangenenruil tussen Rusland en het Westen die vorige week plaatsvond, heeft Rusland acht Russen teruggekregen die gevangen zaten in verschillende westerse landen. Onder hen was het gezin Dultsev. Vader en moeder deden zich voor als een Argentijns stel. Ze woonden met hun twee kinderen in Slovenië. Moeder Anna Dultseva heeft op de Russische tv een interview gegeven over hun leven als spionnen in Europa. We spreken met Ben de Jong, onderzoeker op het gebied van inlichtingendiensten, over de werkzaamheden van het stel.

In Slovenië deed Anna Dultseva zich voor als kunstgaleriehouder. In die rol kocht ze een schilderij van de Nederlandse kunstenares Mariken Heijwegen. Zij hebben elkaar ontmoet in Slovenië. We spreken met Heijwegen over haar contact met Dultseva.

AI in de modewereld

Kunstmatige intelligentie klopt ook aan de deur bij de mode-industrie. Verschillende bedrijven richten zich op het genereren van AI-fotomodellen. Volgens de bedrijven zelf doen ze dat om de industrie duurzamer en inclusiever te maken. Er hoeft ten slotte geen echte kleding meer te worden gepast door echte modellen, met behulp van AI zou dat allemaal digitaal kunnen. Maar echte modellen - van vlees en bloed - zijn minder gecharmeerd van de ontwikkeling.