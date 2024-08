Nieuwsuur De Oekraïense militair Joeri Merkotan werd dit jaar vrijgelaten uit Russisch gevangenschap.

vandaag, 14:59 Vanavond op tv: Martelingen Oekraïense militairen • Ophef Olympisch sporter • Onrust Venezuela

Martelingen Oekraïne

Veel Oekraïense militairen worden in Russische gevangenschap structureel ondervoed en vaak mishandeld, volgens een onderzoek van de VN. Vrijgelaten gevangenen getuigen over martelingen. In totaal zijn er sinds het begin van de oorlog 3400 Oekraïne militairen teruggekeerd uit Rusland. Dit jaar werd ook Joeri Merkotan vrijgelaten. Joeri speelde voor de oorlog saxofoon in een militaire kapel in Marioepol. Nieuwsuur zocht hem op in Kyiv.

Ophef Olympisch sporter

Een bokswedstrijd die in veel landen niet eens werd uitgezonden, maakt de tongen flink los. Het gaat over de wedstrijd tussen de Algerijnse Imane Khelif en de Italiaanse Angela Carini. Laatstgenoemde staakte de wedstrijd na minder dan een minuut, omdat ze rake klappen kreeg van haar opponente. Daarna ontstond er ophef. Bij het geslacht van Khelif werden vraagtekens gezet. Sommige politici, onder wie Giorgia Meloni en Geert Wilders, noemden haar een man. Gaat het hier over sport of over identiteit?

Onrust Venezuela

In Venezuela is onrust ontstaan over de winnaar van de presidentsverkiezingen. Zowel zittend president Maduro als oppositiekandidaat González claimen de overwinning. De Verenigde Staten mengen zich nu ook in de discussie. De VS zijn ervan overtuigd dat oppositiekandidaat González de verkiezingen heeft gewonnen. Hoe is de situatie op dit moment in het land?