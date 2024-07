Vanavond op tv: Het 'Project 2025' van Trump • Wereldwijde computerstoring

Trump's plannen voor zijn mogelijke tweede termijn

Mocht Donald Trump verkozen worden tot president van Amerika, dan ligt er een 900 pagina's tellend plan klaar dat moet zorgen voor een vliegende start. In het plan wordt het beleid uitgestippeld én wie dat moet uitvoeren. Het idee erachter is dat Trump zich, in tegenstelling tot zijn eerste presidentstermijn, omringt met mensen die volledig loyaal zijn aan hem. Ruim honderd conservatieve groepen zijn bij het plan aangesloten. Ze willen onder andere de 'deep state' aanpakken: het hele overheidsapparaat moet op de schop om streng conservatief beleid te kunnen doorvoeren.