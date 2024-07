Twitter Warfare Analysis

vandaag, 14:43 Vanavond op tv: Houthi's slaan weer toe op Rode Zee • The Man With 1000 Kids • De doorbraak van Jenny Erpenbeck

Houthi's in de Rode Zee

Opnieuw is een olietanker beschadigd geraakt na een aanval van Jemenitische Houthi's in de Rode Zee. Mogelijk is ook sprake van een olie-lek.

Vorig jaar november begonnen Houthi's met het aanvallen van schepen op de Rode Zee. Dat deden ze in reactie op de escalatie tussen Israël en Hamas. De voorbije maanden zijn de Houthi-aanvallen minder in het nieuws, maar ze komen nog steeds voor.

The Man With 1000 Kids

De Netflix-documentaire 'The Man With 1000 Kids', over de Nederlandse spermadonor Jonathan, maakt veel los. Stichting Donorkind krijgt dagelijks twee of drie meldingen van ouders die denken dat hun kind ook afkomstig is van een 'massadonor'.

Wat kunnen die ouders doen? En wat moet of mag de overheid doen om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen? Te gast is Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donorkind.

De doorbraak van Jenny Erpenbeck

Ineens is ze een literaire ster: Jenny Erpenbeck. In mei won ze als eerste Duitstalige schrijver de International Booker Prize voor haar roman Kairos. Nu geldt ze zelfs als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur.