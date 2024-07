Vanavond op tv: Twee dagen na de aanslag op Donald Trump • De toegenomen polarisatie in de VS

Het laatste nieuws over de aanslag op Trump

De toegenomen polarisatie in de VS

Hoewel Trump en Biden vandaag opriepen tot verbinding en saamhorigheid, heerst er toch grote verdeeldheid in de VS. Zo noemden de twee elkaar eerder een groot gevaar voor Amerika. Hoe is het gesteld met de polarisatie in de VS? We bespreken het in de studio met voormalig Amerika-correspondent Casper Thomas.