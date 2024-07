Vanavond op tv: Is Harris de betere kandidaat? • De geopolitieke nasleep van MH17

Kan Harris Biden vervangen?

De Amerikaanse president Joe Biden houdt, ondanks zijn zwakke optredens, vol dat hij enige is die Donald Trump kan verslaan bij de presidentsverkiezingen in november. De meeste Democratische kiezers zien liever dat hij plaatsmaakt voor een andere kandidaat. eest aannemelijke opvolger is vicepresident Kamala Harris. We spreken haar biograaf.