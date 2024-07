Vanavond op tv: NAVO-top • 'Vredesmissie' Orbán • Faber in Ter Apel • Russische beïnvloedingscampagne

NAVO-top

In Washington zijn wereldleiders bij elkaar voor een NAVO-top ter ere van het 75-jarig bestaan van het bondgenootschap. Premier Schoof spreekt vandaag met de Oekraïense president Zelensky, die alle zeilen bij zet om meer wapens te krijgen. Gastheer is de Amerikaanse president Biden, die boven alles eenheid en kracht wil uitstralen. We schakelen met correspondent Kysia Hekster .

Zelensky wil dieper in Rusland aanvallen, maar 'VS wil Moskou niet vernederen'

Charmeoffensief Orbán

Minister Faber in Ter Apel

De nieuwe PVV-minister van Asiel en Migratie Faber kwam vandaag voor het eerst naar Ter Apel. Ze sprak er met ondernemers en ze was bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Faber zei eerder de "strengste minister voor asiel ooit" te worden. We spreken met de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema over de nieuwe Asielminister en over de uitdagingen waar zijn gemeente mee te maken heeft.