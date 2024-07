AFP Hulp- en reddingspersoneel ruimt samen het puin op van het verwoeste gebouw van het Ohmatdyt kinderziekenhuis na een Russische raketaanval.

vandaag, 13:19 Vanavond op tv: Luchtverdediging Oekraïne • Kinderziekenhuis Kyiv • Burenruzies vve's

Luchtverdediging Oekraïne

Moet Oekraïne geholpen worden met extra luchtverdediging? De aanvallen op Oekraïense steden gisteren zijn voor president Volodymyr Zelensky aanleiding om nog eens op te roepen tot meer ondersteuning bij de luchtverdediging van het land. De VN-Veiligheidsraad komt vanmiddag bijeen voor een spoedoverleg. Bij de NAVO-top vanavond in Washington, waar ook premier Dick Schoof aanwezig is, staat extra luchtafweer hoog op de agenda. Correspondent Kysia Hekster is daarbij aanwezig.

In de studio vanavond zit Oud-Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn, met wie we over het onderwerp verder praten.

Kinderziekenhuis Kyiv

Bij de Russische aanvallen gisteren werd een kinderziekenhuis in Kyiv geraakt. Naast het ziekenhuis werden ook andere doelwitten in Oekraïense steden onder vuur genomen, waaronder nog een medisch gebouw. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 36 burgers. In de reportage vanavond keren we terug naar het kinderziekenhuis en horen we de verhalen van getroffen families.

Hoogoplopende ruzies vve's

Hondenpoep in elkaars brievenbus gooien of fietsbanden leksteken: steeds vaker lopen discussies onder leden van de verenigingen van eigenaren (vve's) op tot langlopende conflicten. Dit gaat om ruim 40 procent van de vve's, blijkt uit cijfers. De burenruzies gaan over gezamenlijke uitgaven voor onderhoud en verduurzaming. Veel bewoners geven aan zich onveilig te voelen in hun eigen appartementencomplex.