Vanavond op tv: Debat regeringsverklaring • De wederopstanding van Labour • Loonkloof rechtspraak

Debat regeringsverklaring

Gisteren stonden ze op het bordes, de nieuwe bewindslieden van PVV, VVD, NSC en BBB, vandaag nemen ze plaats in de Tweede Kamer voor een tweedaags debat over de plannen van hun kabinet. Vanochtend heeft premier Schoof de regeringsverklaring afgelegd. De rest van de dag is de Tweede Kamer aan het woord. We bespreken het debat met politiek duider Arjan Noorlander.

Wederopstanding van Labour in het VK

In het Verenigd Koninkrijk zijn morgen parlementsverkiezingen en als we de laatste peilingen moeten geloven wordt het een monsteroverwinning voor Labour. En dat is bijzonder, want die partij verloor de laatste 4 verkiezingen op rij. Onder Keir Starmer trok Labour naar het politieke midden, net zoals Tony Blair in 1997 deed door oorspronkelijke socialistische principes op te geven.