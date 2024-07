ANP Demissionair premier Rutte en Linda Nooitmeer bij de slavernijherdenking

vandaag, 23:04 'Wij blijven de Kamervoorzitter uitnodigen, politiek moet met oplossing komen'

Tien kabinetsleden waren aanwezig bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam, onder wie Mark Rutte op zijn laatste dag als premier. Grote afwezige was Martin Bosma, voorzitter van de Tweede Kamer.

Bosma wilde geen excuses maken voor omstreden uitspraken, waarna Linda Nooitmeer, voorzitter van herdenkingsorganisatie NiNsee, zijn uitnodiging introk. Bij toekomstige slavernijherdenkingen zal de Kamervoorzitter opnieuw een uitnodiging krijgen, zegt Nooitmeer in Nieuwsuur.

Het is aan de politiek om te bepalen hoe daar vervolgens mee om te gaan, zegt ze, zoals het sturen van een ondervoorzitter. "We hebben een jaar om hier invulling aan te geven. Ik leg de bal bij het presidium van de Tweede Kamer. Het is niet kies om de bal neer te leggen bij de organisaties die niets anders willen dan dat er aandacht is voor het slavernijverleden."

'Gedram'

Bosma noemde het herdenkingsjaar slavernijverleden, dat maandag met Keti Koti werd afgesloten, eerder "slavernijgedram", "anti-blank racisme" en "propaganda en indoctrinatie". Daarnaast noemde hij slavenleider en verzetsheld Tula een "racistische moordenaar" en het nog te bouwen slavernijmuseum een "anti-blank haatpaleis". Bosma's partij, de PVV, heeft bovendien opgeroepen om de excuses van de Nederlandse Staat voor het slavernijverleden in te trekken.

Dat Bosma als Kamervoorzitter een krans zou leggen bij de herdenking, stuitte dan ook op verzet bij nakomelingen van tot slaaf gemaakten. Vorige week gingen Nooitmeer en Bosma in gesprek over de kwestie, op uitnodiging van Nooitmeer.

Zij wilde dat Bosma reflectie toonde en excuses maakte, alvorens bij de herdenking aanwezig te zijn. De Kamervoorzitter was dat niet van plan. Volgens hem mag hij als neutraal voorzitter niets zeggen over uitlatingen van Kamerleden, ook niet van hemzelf, toen hij nog Kamerlid was. "Want dan treed ik uit mijn rol."

Volgens Bosma was de kwestie inmiddels zo hoog opgelopen, dat ook de veiligheid van de aanwezigen bij de herdenking in het geding kwam. "Ik betreur het zeer dat het zo gegaan is", zei hij. "De slavernij is een zwarte bladzijde in de geschiedenis."

NinSee stelde nog voor dat Bosma een vervanger zou sturen. Maar volgens Nooitmeer was hij daartoe niet bereid.

Deze bezoekers van de herdenking in het Oosterpark zijn duidelijk over hun opvatting over Bosma:

0:40 'We hebben hier geen racisten nodig'

Bosma alsnog laten komen om meer bewustwording over slavernij te krijgen, zoals sommigen suggereerden, was voor Nooitmeer geen optie. Het zou voor veel mensen tot te veel verdriet en boosheid hebben geleid. "De stilte over het slavernijverleden is nog niet zo lang voorbij", zegt ze. "Dat betekent dat er in het helingsproces nog veel moet gebeuren."

Uiteindelijk was Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA), een van de vervangers van Bosma, wél aanwezig. Hij was daar als Kamerlid, niet als lid van het presidium van de Kamer, laat hij weten aan Nieuwsuur. Hij zegt te betreuren hoe de kwestie rond Bosma is verlopen en vindt dat het volgend jaar anders moet.

Nooitmeer: "Hoewel de Tweede Kamer formeel niet vertegenwoordigd was, was het mooi dat er verschillende Kamerleden wel aanwezig waren. Het maakt uit dat er in de Tweede Kamer mensen zijn die zich verhouden tot dit dossier."