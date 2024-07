Vanavond op tv: Keti Koti • Opgroeien zonder smartphone

Keti Koti

Op verschillende plekken in Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. De Nationale Herdenking Slavernijverleden is in het Oosterpark in Amsterdam. Het vieren van de 'verbroken ketenen' staat centraal op het Keti Koti Festival op het Museumplein. Afwezige is Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV. Bosma zou namens de Tweede Kamer een krans leggen, maar voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) trok deze week na een gesprek met Bosma de uitnodiging aan hem in. Nooitmeer schuift aan in de studio.